حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية ويتسبب فى تشريد 11 فرد .. والتضامن : صرفنا إعانات وسنرمم المنازل

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نشب حريق هائل في 3 منازل بقرية الطويل التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية، مساء الخميس، مما تسبب في تدمير محتوياتهم بالكامل وتشريد الأسر المقيمة بها.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا، من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنزلة بنشوب حريق في 3 منازل بقرية الطويل وامتداد الحريق إلى أسقف المنازل المعروشة بالخشب والقش.

انتقلت سيارات الشرطة والإطفاء إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد شهود عيان أن المنازل تدمرت بالكامل واحترقت جميع محتواياتها وأصبحت 3 أسر تسكن الشارع بعد الواقعة لعدم وجود مأوى لهم.

ومن جانبه أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية، عن صرف مساعدات مالية العاجلة للأسر المتضررة من حريق منزل قرية الطويل بمركز المنزلة وسرعة ترميم المنازل وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، حيث أسفر الحادث عن وقوع خسائر في الممتلكات والمنقولات لتلك الأسر ولم يحدث خسائر في الأرواح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم.

وصرح الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية إن المديرية تحركت فورا لصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الحريق وسرعة ترميم المنازل وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات صحفية «أن لجنة الإغاثة تحركت على الفور لموقع الحادث، وذلك بصرف مساعدة عاجلة قدرها 9 آلاف جنيها بواقع 3 آلاف جنيها لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وكذا صرف مبلغ 10 آلاف جنيها لكل أسرة بأجمالي مبلغ 30 ألف جنيها وذلك بعد الانتهاء استيفاء محضر الشرطة».

وأشار إلى أن المتضررين عبارة عن 3 أسر، وتتكون الأسرة الأولى من 5 أفراد والأسرة الثانية مكونة من 4 أفراد الأسرة الثالثة مكونة من فردين، وتم التنسيق مع احدى الجمعيات لترميم المنزل بمبلغ 14 ألف جنيها كما أنه تقرر متابعة تلك الأسر من قبل الإدارات الاجتماعية بالمنزلة وتوفير احتياجاتهم من الأغذية والمواد التموينية وصرف بطاطين.

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية

حريق يلتهم 3 منازل بالدقهلية