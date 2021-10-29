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شيع الآلاف من أهالى قريتى أشمون والدنك التابعتين لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، مساء الخميس ، جثمان الشهيد محمد ياسر خفير نظامى بقوة شرطة مركز دكرنس، والذى استشهد في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وتجار مخدرات ونتج عنها استشهاد الخفير ، وإصابة زميلة وضابط مباحث ومصرع اثنين من المسجلين خطر.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد وضباط الشرطة والأهالى في الدقهلية، عقب استشهاد الخفير وخرج الآلاف في تشييع جثمان الشهيد محمد ياسر وأكد زملائه أنه ترك طفلة صغيرة عمرها 3 سنين وهو العائل الوحيد لأسرته حيث يرعى والدته وزوجته وطفلته وشقيقتيه .

وانخرط عدد كبير من المشيعيين في بكاء هستيرى أثناء تشييع الثجمان لمثواه الأخير بمقابر قرية أشمون وانهارت زوجته شقيقاته بينما رفضت والدته البكاء عليه وقالت «هوعريس في الجنة اليوم».

وقالت والدة الشهيد في بث مباشر للمصرى اليوم «ابنى كان طيب وحنين وهو سندى بالدنيا والله يسامحهم إللى قتلوه حرمونا من السند ومن روحنا»

وأضافت «النهاردة كان عيد ميلاد بنته وكانت منتظرة انه يشاركها الفرحة ويطفى معها الشمع لكن للأسف رجع لنا في صندوق جثة هامدة لكن الحمد لله احنا بنحتسبه عند الله شهيد»

وتابعت «ابنى كان حاسس انه هيستشهد والصبح قبل ما يخرج وصانى على زوجته وبنته وقالى يا أما محدش ضامن عمره احنا ممكن نخرج ومنرجعش فخلى بالك من نفسك ومن ميراتى وبنتى الصغيرة وقعد يبوس فيها كأنه كان بيودعها»

وطالب الأهالى بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة القرية لتكريم اسمه وتخليد ذكراه العطرة .

وكانت قوات من الشرطة والأمن المركزي والأمن العام ومكافحة المخدرات قامت بمداهمة أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ«الشبكة» دائرة مركز دكرنس تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية وفور استشعار الخارجين عن القانون لوصول القوات قاموا بإطلاق النيران بإتجاههم وبادلتهم قوات الشرطة اطلاق النيران.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإشارة من غرفة العمليات تفيد إصابة الرائد محمد البنا، رئيس مباحث دكرنس واثنين من الخفراء بطلقات نارية، واستشهد أحد الخفراء فور وصوله للمستشفى.

ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقى اثنين من المسجلين خطر مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار، ومازالت عملية التطهير للمنطقة بالكامل مستمرة ونشرت قوات الأمن والأمن المركزى أفرادها حول المنطقة وعلى جميع الطرق النؤدية للمكان.