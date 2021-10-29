أخبار عاجلة

متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف -
بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو -
موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا -
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر -
استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات -
ضبط مدرس تحرش بطفلة 6 سنوات أثناء درس خصوصي في تونس -
أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا -
أول دولة في العالم تفرض التطعيم الإجباري للأطفال ضد كورونا.. تعرف عليها -
محافظ أسوان: جهاز تنمية المشروعات يتبنى 939 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإستثمارات 34.3 مليون جنيه -
بلماضى يختار 25 لاعبًا لمعسكر الجزائر إستعدادًا لمواجهتي جيبوتى وبوركينا فاسو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الأفلاج" تُفعّل حملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا"

Print
لتوعية المجتمع فكريًا وتعزيز مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية وطاعة ولاة الأمر

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج حملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا" في مهرجان "أفلاجنا غير" والذي انطلقت فعالياته عصر الخميس.

وتفصيلاً، تهدف الرسائل التوعوية واللوحات الإعلانية لحملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا" التي قامت هيئة الأمر بالمعروف في الأفلاج بتفعيلها في العديد من المرافق العامة إلى توعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثرها في تطور البلاد والازدهار، والتحذير من معتقد الخوارج وخطرها على المجتمعات وخروجهم عن جماعة المسلمين وأئمتهم، وإيصال رسالة هيئة الأمر بالمعروف للتحذير من هذه الجماعات الإرهابية، وتحصين المجتمع من خطرهم، والتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي القويم الذي سار عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا وولاة أمرنا -حفظهم الله-.

يُذكر أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج عبدالله آل خريف قام خلال الأيام الماضية بزيارة العديد من الجهات الحكومية بالمحافظة لمناقشة سبل التعاون في تفعيل الحملة بعد تدشين انطلاقتها من قِبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء

"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء

السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد

السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد

منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز

منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز

أمريكا تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة لدى إثيوبيا بمغادرة البلاد

أمريكا تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة لدى إثيوبيا بمغادرة البلاد