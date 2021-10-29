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بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية

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بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية
بمبلغ (112,5) مليون ريال

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، افتتِحت اليوم مدرسة في قرية أزيورني بمنطقة علاميدين التابعة لمحافظة تشوي القرغيزية، ضمن مشروع تشييد مدارس حكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره (112,5) مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان.

وتعد مدرسة أزيورني المدرسة السابعة التي تفتتح بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيستفيد من مشروع إنشاء المدارس الحكومية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

حضر الافتتاح عددٌ من المسؤولين وأعيان المحافظة والإعلاميين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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