"هيئة الأفلاج" تُفعّل حملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا"

★ ★ ★ ★ ★

لتوعية المجتمع فكريًا وتعزيز مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية وطاعة ولاة الأمر

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج حملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا" في مهرجان "أفلاجنا غير" والذي انطلقت فعالياته عصر الخميس.

وتفصيلاً، تهدف الرسائل التوعوية واللوحات الإعلانية لحملتي "الخوارج شر الخلق" و "ربّ اجعل هذا البلد آمنًا" التي قامت هيئة الأمر بالمعروف في الأفلاج بتفعيلها في العديد من المرافق العامة إلى توعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثرها في تطور البلاد والازدهار، والتحذير من معتقد الخوارج وخطرها على المجتمعات وخروجهم عن جماعة المسلمين وأئمتهم، وإيصال رسالة هيئة الأمر بالمعروف للتحذير من هذه الجماعات الإرهابية، وتحصين المجتمع من خطرهم، والتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي القويم الذي سار عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا وولاة أمرنا -حفظهم الله-.

يُذكر أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأفلاج عبدالله آل خريف قام خلال الأيام الماضية بزيارة العديد من الجهات الحكومية بالمحافظة لمناقشة سبل التعاون في تفعيل الحملة بعد تدشين انطلاقتها من قِبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري.