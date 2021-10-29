انطلاق المنافسات في 20 مدينة سعودية بين 104 آلاف طالب وطالبة للمشاركة في إبداع 2022

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تعد الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة وتتم بـ 6 مراحل

انطلقت في 20 مدينة سعودية المنافسات بين 104 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، مشاركين بمشروعات بحثية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم.

تعد المسابقة الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة، وتتم بـ٦ مراحل، ويشارك الفائزون فيها في مسابقة آيسف الدولية؛ أكبر مسابقات العالم العلمية للطلبة.

وتتولى الإدارات التعليمية بالتعاون مع مؤسسة موهبة، تنظيم وتنفيذ هذه المعارض للطلبة المشاركين في "إبداع 2022"، حيث يتم عرض هذه المشروعات دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتقديم التغذية الراجعة للمشروعات المشاركة قبل رفعها إلكترونيًا على موقع موهبة، وانتقالها إلى مرحلة التحكيم الإلكتروني.

ومن ثم تنتقل لمرحلة التحكيم الإلكتروني، والذي يشارك فيه أكثر من 50 خبيرًا وأكاديميًا من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة محليًا ودوليًا.

ويعرض آلاف الطلاب والطالبات أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية في 16 معرضًا في مختلف مناطق المملكة.

وسيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في "إبداع 2022" بزيارة لمعارض الإدارات التعليمية للاطلاع على المشروعات المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارات التعليمية زيارات طلابية للمعرض بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشروعات.

وتستمر على مدار أسبوع أعمال المعارض في مختلف المناطق التعليمية السعودية لاستعراض المشروعات التي تقدم بها الطلبة مع اقتراب نهاية التسجيل التي تنتهي في 2 نوفمبر 2021.

ودخل أولمبياد "إبداع 2022" عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، حيث يُسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشروعاتهم البحثية.

ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا، ورفعها على موقع موهبة، ثم المرحلة الثالثة وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشروعات من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تُقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشروعاتهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض إبداع للعلوم والهندسة في الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، ومن ثم المرحلة السادسة والأخيرة الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 13 مايو 2022.

يُذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف).