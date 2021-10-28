آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن العلامة التجارية «نيت» أصلها آلهة للنسيج المصري كانت تعيش سنة ٤٥٠ قبل الميلاد في المحلة والأسطورة تقول أنها كانت تنسج للعالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، سيتم الإعلان عن التسويق للمنتجات الجديدة وهي 4 أنواع من المنتجات حتى نعود لغزو العالم بمنتجات النسيج المصرية.

وأوضح أن خسائر مصانع الغزل والنسيج في السنوات السابقة تعدت ال ٣ مليار جنيه ولكن هناك خطة لوقف هذه الخسائر والعودة للمكسب بعد عامين.

وكشف وزير قطاع العمال عن وجود تطبيق إلكتروني لتسجيل المنتجات عن طريق الإنترنت وان المستهدف هم تجار التجزئة وتجار العتبة .

وأكد توفيق أن هدف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الوصول لرقم 100 مليار دولار صادرات وشركة جسور تفتح الباب لتحقيق هذا الهدف.