عوض تاج الدين: لا حالات وبائية في المدارس أو الجامعات تمنع استكمال الدراسة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لم يتم رصد أي حالات وبائية في المدارس أو الجامعات حتى الآن تمنع استكمال الدراسة.

أضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات بجانب تطعيم المدرسين والعاملين في المدارس لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية في المدارس والجامعات.

وأشار عوض تاج الدين إلى مراقبة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الموقف الوبائي في مصر لاتخاذ أي قرارات مهمة في هذا الشأن، منوهًا إلى توجيهات باستمرار تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والتوسع في التطعيمات.