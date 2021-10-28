الموت يفجع الفنان محمد كريم

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أعلن الفنان محمد كريم، اليوم الثلاثاء، وفاة عمه الدكتور شاكر خضر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا: «إن الله وإن إليه راجعون توفي المغفور له بإذن الله عمي الأستاذ الدكتور شاكر خضر«.

وتابع :«أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل الدراسات العليا الأسبق بكلية طب عين شمس والذي كان بمثابة والدي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، اسألكم الدعاء له».

محمد كريم سبق أن قدم فيلم في هوليوود وهو فيلم «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية.