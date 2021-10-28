أخبار عاجلة

بيدرسون: لا اجتماعات للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام -
واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا -
إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الموت يفجع الفنان محمد كريم

Print
الموت يفجع الفنان محمد كريم الموت يفجع الفنان محمد كريم

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان محمد كريم، اليوم الثلاثاء، وفاة عمه الدكتور شاكر خضر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا: «إن الله وإن إليه راجعون توفي المغفور له بإذن الله عمي الأستاذ الدكتور شاكر خضر«.

وتابع :«أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل الدراسات العليا الأسبق بكلية طب عين شمس والذي كان بمثابة والدي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، اسألكم الدعاء له».

محمد كريم سبق أن قدم فيلم في هوليوود وهو فيلم «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي