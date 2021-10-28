هل الاستحمام يُغني عن الوضوء؟ الإفتاء تجيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من شروط صحة بعض العبادات -كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، ومن الحدث الأصغر تكون بالوضوء.

وأضافت دار الإفتاء، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.

وأوضحت الإفتاء أنه يشترط للاستغناء عن الوضوء في حالة الاغتسال -الاستحمام- ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية ونحو ذلك أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر.