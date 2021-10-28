الصحة العالمية تحذر : ارتفاع إصابات ووفيات كورونا لأول مرة منذ شهرين

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حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة إصابات ووفيات كورونا لأول مرة منذ شهرين.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن انتهاء جائحة كورونا ما زال بعيدا، مضيفا «ارتفاع كورونا الحالي في أوروبا يتفوق على مستويات الانخفاض في المناطق الأخرى، وهو ما يعد تذكيرًا بأن جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء».

وأوضح أن كورونا تصمد بدرجة كبيرة بسبب الوصول غير المتساوي لأدوات مواجهة الجائحة.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم حتى الآن 244.9 مليون إصابة بينها 4.97 مليون حالة وفاة.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة عدم وصول لقاح فيروس كورونا إلى الجميع، حيث سيؤدي ذلك إلى شراسة الفيروس في صورة تحورات تهاجم الأشخاص غير الملقحين.

ونشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، باستخدام الرسوم المتحركة، على حسابها في «يوتيوب»، للتشديد على أهمية وصول اللقاح لكل البشر على الأرض، وعواقب عدم وصوله لبعض الدول الفقيرة. وخلال المقاطع الشارحة، رفعت المنظمة الأممية شعار «إذا لم يصل اللقاح لكل مكان.. فإن الجائحة لن تذهب لأي مكان أي أنها باقية للأبد».