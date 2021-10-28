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نجيب ساويرس: بسأل عن سعر اللبس قبل ما أقيس علشان لو غالي ()

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نجيب ساويرس: بسأل عن سعر اللبس قبل ما أقيس علشان لو غالي (فيديو) نجيب ساويرس: بسأل عن سعر اللبس قبل ما أقيس علشان لو غالي ()

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أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.

وقال نجيب ساويرس مع مراسلة برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «mbc 2»، الخميس، إن هوسه بشخصيات مجلات «ميكي» التي كان يقرؤها في الصغر، هو ما يدفعه لشراء أي ملابس مطبوع عليها صور تلك الشخصيات، معقبًا: «بتخليني أحس إني صغير زي قلبي من جوة».

وعن خوفه من انتقاد الناس لارتدائه تلك الملابس، أجاب: «لا يهمني رأي أحد، أهتم برأيي الشخصي فقط، لو أنا سعيد تمام، ولو حد مش عاجبه ميبصش»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.

وتابع: «بشوف سعر اللبس قبل ما أقيسه عشان أوفر وقتي لو غالية، لكن أولادي مامتهم ماسكة عليهم أوي مبيشتروش حاجة ماركة، أنا بحاول أبوظهم وهي بتمنعني، وبركة ربنا إن الأم خافت يبوظوا فشدت جامد وجابت نتيجة كويسة».

وتابع رجل الأعمال أن زوجته ربّت أبناءه بشدة، وكانت تخشى من فشلهم حال إسرافهم ببذخ واعتمادهم على أموال والدهم، معقبًا: «إحنا كمان متربيناش كده، وأنا كنت باخد أقل مصروف في المدرسة».

المصرى اليوم

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