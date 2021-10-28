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على مساحة 800 ألف متر.. بدء تنفيذ أول محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

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على مساحة 800 ألف متر.. بدء تنفيذ أول محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري على مساحة 800 ألف متر.. بدء تنفيذ أول محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

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بدأت هيئة موانئ البحر الأحمر والمجموعة المصرية لبناء وتشغيل المحطات متعددة الأغراض تنفيذ، وإنشاء أول محطة متعددة الأغراض جنوب ميناء سفاجا البحري على البحر الأحمر حيث تشمل إنشاء رصيف بطول 1000 م وعمق 17 م لاستقبال سفن الحاويات والبضائع العامة بمساحة إجمالية للظهير الخلفي تصل 800 ألف م2 بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 مليون طن وبتكلفة تصل نصف مليار دولار.

ويساهم إنشاء هذه المحطة سيساهم في خدمة أعمال التصدير والإستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة وكذلك استيراد الأجهزة والمعدات ومكونات المصانع والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بمنطقة الصعيد وجذب المصدرين وشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية

وشهدت مدينة سفاجا خلال الساعات الماضية تفقد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء عبدالقادر درويش والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض واللواء ياسر عبدالفتاح مدير ميناء سفاجا البحري تفقد موقع اعمال التنفيذ للمحطة والاطمئنان على سير العمل والالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ المحطة.

المصرى اليوم

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