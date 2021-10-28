قناة الأهلي تهاجم مجدي عبدالغني بعد تألق بيرسي تاو

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شنت قناة الأهلي هجومًا ضاريًا على مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، بعد تألق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي بافتتاحية الدوري المصري.

وسجل بيرسي تاو هدفين في رباعية الأهلي بشباك الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء.

وقال عدلي القيعي عبر شاشة الأهلي: «ياريت الكابتن مجدي عبدالغني يكون اطمن على مستوى بيرسي تاو دلوقتي بعد ما قال عنده إصابة مزمنة».

وأكمل: «بيرسي تاو كان سببًا في حل مجلس اتحاد الكرة الذي كان عبدالغني أحد أعضائه في ولاية هاني أبوريدة بعدما قاد جنوب أفريقيا للفوز على منتخب مصر في أمم أفريقيا الماضية».