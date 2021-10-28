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«ضحايا الجنوب أفريقي».. 4 لاعبين في الأهلي مهددون بـ«الدكة» بسبب بيرسي تاو

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«ضحايا الجنوب أفريقي».. 4 لاعبين في الأهلي مهددون بـ«الدكة» بسبب بيرسي تاو «ضحايا الجنوب أفريقي».. 4 لاعبين في الأهلي مهددون بـ«الدكة» بسبب بيرسي تاو

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قدم بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، أداء مميزًا في أول مشاركة له مع المارد الأحمر منذ انضمامه في الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد استطاع إبهار الجميع أمام الإسماعيلي وقيادته الفريق لفوز عريض على الدراويش برباعية في منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

المستوى الذي قدمه تاو في أول مشاركة مع الأهلي يهدد بشكل واضح عددًا من لاعبي الأهلي، بشأن مشاركتهم بصفة أساسية في المباريات المقبلة، بعد أن أحرز اللاعب هدفين، وقدم مردودًا كان حديث الشارع الرياضي.

تاو شارك أساسيًا في مركز رأس الحربة بدلًا من محمد شريف، الذي جلس احتياطيا طوال مباراة الأهلي والإسماعيلي.

قدرات اللاعب الجنوب أفريقي في اللعب بأكثر من مركز تجعله يهدد أكثر من لاعب آخر، خاصة في منطقة الأطراف.

محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، سيكونان من ضمن اللاعبين المهددين بفقد مركزهما بسبب بيرسي تاو الذي يجيد اللعب على الأطراف.

أيضا تواجد اللاعب أساسيًا يهدد تواجد حسين الشحات أساسيًا في ظل اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعب لويس ميكسوني أساسيًا.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة سريعة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية لاعبَي الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش.

وشارك بيرسي تاو والسولية في التدريبات الاستشفائية التي خاضها لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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