ليفانتي يتعادل مع أتلتيكو مدريد في لقاء مثير

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تعادل فريق ليفانتي مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمنافسات الدوري الإسباني.

تقدم رفاق المدرب سيموين في الدقيقة 13 عن طريق أنطوان جريزمان وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سددها بنجاح إنيس باردي وأضاف ماتيوس كونيا هدف التقدم في الدقيقة 76، وتعادل أصحاب الأرض مجددًا من ركلة جزاء سددها باردي في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 19 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير بـ6 نقاط.