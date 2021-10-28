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شارك الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الخميس، جمهوره، فيديو اثناء استقباله من قبل القوات العراقية لتأمينه للذهاب لحفلة حيث قاموا بنقله من خلال عدد كبير من السيارات المصفحة خلال ذهابه لإحياء حفل مهرجان بابل الدولي والمقرر إقامته اليوم، بعدما قرار محافظ مدينة بابل حسن منديل، لإخلاء مسؤوليته لإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بداعي الاستجابة لضغوط من جهات دينية.

ونشرت الصفحة الرسمية لأمير الغناء هاني شاكر الفيديو عبر «إنستجرام» وكتب:«بالفيديو أمير الغناء العربي هاني شاكر في طريقه إلى المسرح للمشاركة في حفل مهرجان بابل الدولي في العراق وسط موكب رسمي من الشرطة العراقية»

وقال شاكر خلال الفيديو: «الحمد لله على وصولنا بالسلامة، وربنا يرجعنا بخير، وفرحت لم عرفت ان الحفلة كاملة العدد أكثر من 5000 الف شخص، والحمد لله على حب الناس وحب الشعب العراقي والذي يستاهل مننا كل الحب والتقدير لهم».

واختتم:«عند أمل وتفائل أن خلال الفترة القادمة العراق تنفتح أكثر وأكثر على الثقافة والفن وتحضر مسارح تعرض على مسارح العراق ونجوم عرب يحضرو للغناء للشعب العراقي لانهم يستاهلوا مننا كل الحب والتقدير والاحترام».

وكانت هناك تهديدات من قبل عدة جهات اجتماعية وطلبة العلوم الدينية وصلت للمحافظ بقطع الطرق نحو موقع المهرجان إذا أجريت الفعاليات الغنائية لكون محافظة بابل هي مدينة الإمام الحسن.

كما وجهت إدارة مهرجان بابل، والشركات الراعية للمهرجان، بيان بعدم موافقتهم بإلغاء الفقرات الغنائية، استجابة لطلبات ومناشدات عدد من رجال الدين وطلبة العلوم الدينية وشخصيات عامة.