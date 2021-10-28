استشاري: عملية التكميم تساعد على التخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم قوية في انقاص الوزن، وعلاج أمراض السمنة المفرطة على المدى البعيد ، ومن الممكن اجرائها خلال فترة صغيرة، ويمكن الخروج بأمان بعد إجراء العملية بـ12 ساعة.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان التغذية العلاجية للمريض بعد إجراء العملة تتمثل في تناول بعض المأكولات البسيطة مثل العصائر والشرب والألبان والزبادي، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعة والعمل بعد يومين من إجراء العملي.

ولفت إلى ضرورة ممارسة رياضة خفيفة في أول شهر من خلال السير على القدمين، وبعد إنتهاء الشهر الأول يمكن ممارسة أي نوع من النشاط.