لايف كوتش: لغة التواصل والحوار هامة من أجل إنهاء الإنفصال

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قالت هدير نجيب، اللايف كوتش، إنه عندما يقرر البعض أن يقطع علاقته بالطرف الأخر، سواء بين الأصدقاء أو الأقارب، أو الأزواج، يعد مؤشر خطير، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة لا يكون هناك اهتمام بعودة العلاقة مرة أخرى.

وأضافت «نجيب»، خلال لقائها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن لغة التواصل والحوار مهمة من أجل إنهاء الانفصال.

وأوضحت اللايف كوتش هدير نجيب، أن اندفاع المشاعر في بداية أي علاقة، هو خطأ، مشيرة إلى أن الشخص في هذه الحالة قد أخرج كل طاقاته وكل مشاعره، لذا قد تؤثر بالسلب بعد ذلك.

وأشارت هدير نجيب إلى أن التوقع العالي يؤدي إلى الزهق من السعي نحو تحقيق الهدف، وبالتالي الفشل، معقبة: «لازم أكافئ نفسي لما أحقق حاجة، ويكون ليا 10 دقائق في اليوم خاصة بيا».