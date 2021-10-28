انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم في شرم الشيخ وسط تنافس 74 فتاة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم التي فازت بتنظيمها مدينة شرم الشيخ، بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية عالمية.

تتنافس على لقب ملكة جمال العالم 74 متسابقة يمثلن ملكات الجمال بمختلف الدول.

وأعدت المنتجعات المنظمة لفعاليات الحفل برنامجًا حافلًا للمتسابقات تضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن برنامج ترفيه المتسابقات سيشمل زيارة الأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ الخلابة ورحلة سفاري وسط الصحراء ووسط جبال البحر الأحمر ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر الآسرة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة، بالإضافة إلى الحفلات الليلية ذات البرامج المختلفة فضلا إلى حفلة اجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي وحفل رعاة البقر والحفل العربي وكذلك اليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس وغيرها من الموضوعات اليومية.

يذكر أن الشركة المنظمة أعلنت في بيانها أن حفل اختتام فعاليات المسابقة سيعقد بمتحف شرم الشيخ برعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وسيتم خلاله إعلان الفائزة باللقب للعام الحالي.

انطلاق مسابقة شرم الشيخ وسط تنافس 74 من ملكة جمال العالم