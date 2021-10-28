أخبار عاجلة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم في شرم الشيخ وسط تنافس 74 فتاة

Print
انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم في شرم الشيخ وسط تنافس 74 فتاة انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم في شرم الشيخ وسط تنافس 74 فتاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم التي فازت بتنظيمها مدينة شرم الشيخ، بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية عالمية.

تتنافس على لقب ملكة جمال العالم 74 متسابقة يمثلن ملكات الجمال بمختلف الدول.

وأعدت المنتجعات المنظمة لفعاليات الحفل برنامجًا حافلًا للمتسابقات تضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن برنامج ترفيه المتسابقات سيشمل زيارة الأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ الخلابة ورحلة سفاري وسط الصحراء ووسط جبال البحر الأحمر ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر الآسرة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة، بالإضافة إلى الحفلات الليلية ذات البرامج المختلفة فضلا إلى حفلة اجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي وحفل رعاة البقر والحفل العربي وكذلك اليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس وغيرها من الموضوعات اليومية.

يذكر أن الشركة المنظمة أعلنت في بيانها أن حفل اختتام فعاليات المسابقة سيعقد بمتحف شرم الشيخ برعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، وسيتم خلاله إعلان الفائزة باللقب للعام الحالي.

انطلاق مسابقة شرم الشيخ وسط تنافس 74 من ملكة جمال العالم
انطلاق مسابقة شرم الشيخ وسط تنافس 74 من ملكة جمال العالم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية