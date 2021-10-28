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إعادة محاكمة 8 متهمين بـ الذكرى الثالثة لثورة يناير.. 6 نوفمبر

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إعادة محاكمة 8 متهمين بـ الذكرى الثالثة لثورة يناير.. 6 نوفمبر إعادة محاكمة 8 متهمين بـ الذكرى الثالثة لثورة يناير.. 6 نوفمبر

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، أمام الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.

وشهدت الأحداث مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين، خلال أعمال العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في الذكرى الـ3 لثورة 25 يناير.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم: القتل والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بحبس 212 متهمًا بالقضية من سنة حتى 10 سنوات.

المصرى اليوم

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