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«وزراء الداخلية العرب» تستنكر العمليات الإرهابية الحوثية تجاه أراضي

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«وزراء الداخلية العرب» تستنكر العمليات الإرهابية الحوثية تجاه أراضي السعودية «وزراء الداخلية العرب» تستنكر العمليات الإرهابية الحوثية تجاه أراضي

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تعبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تنديدها المطلق واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الآثـمة الذي حاولت من خلالها المليشيا الحوثية اليوم وليلة أمس استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أراضي المملكة العربية بإطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة جازان وطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة نجران ومطار أبها الدولي والتي تمكنت القوات الجوية السعودية وقوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل جرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ومحاسبة مرتكبيها، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

المصرى اليوم

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