أخبار عاجلة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط

Print
الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات يتطلب تكثيف الجهود إقليميا ودوليا للتوصل إلى حلول سياسية لها، ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار لشعوبها.

جاء ذلك خلال لقاء الملك، اليوم، مع وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس بلندن. كما أعرب العاهل الأردني عن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، وفق ما نقلته وكالة «بترا».

وفي الشأن الفلسطيني، أكد ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة. ولفت إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن حرص المملكة المتحدة على توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا