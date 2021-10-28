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"الأمن البيئي" يطيح بمخالف لأمن الحدود ومقيم لقطعهما الأشجار وتحويلها لفحم بجدة

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"الأمن البيئي" يطيح بمخالف لأمن الحدود ومقيم لقطعهما الأشجار وتحويلها لفحم بجدة "الأمن البيئي" يطيح بمخالف لأمن الحدود ومقيم لقطعهما الأشجار وتحويلها لفحم بجدة
ضبط بحوزتهما أكثر من (590) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمًا من الجنسية اليمنية، لقطعهما الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزتهما أكثر من (590) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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