«ماما».. نغم صالح تنتهي من تسجيل أحدث أغنياتها لفيلم «الباب الأخضر»

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انتهت المطربة نغم صالح من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان «ماما»، والتي تعد الأغنية الرسمية لفيلم «الباب الأخضر» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن.

وتضع نغم بصمتها في الفيلم المأخوذ عن رائعة السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة عبر تقديمها الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم، التي تقدم خلالها تجربة غنائية تمزج بين روح التراث الصعيدي والأداء الغنائي المستوحى من الفلكلور الغجري مع لمسات من إيقاعات الراب العصرية، وهى من كلمات الشاعر مؤمن إبراهيم ونغم، ومن توزيع تاكي مغني فرقة إم تي إم.

فيلم «الباب الأخضر» بطولة إياد نصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي وسهر الصايغ ومحمود عبدالمغني والفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبدالعزيز في الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير بتقديم فيلم «الباب الأخضر»، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانينيات، ضمن مجموعة من الأفلام التي لم تظهر للنور حتى الآن.

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 8 سنوات، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة «الأندرجراوند»، حتى دخلت مرحلة احترافية تزامنا مع ظهور أشهر أغنياتها «عاملة نفسي نايمة» و«بقينا خايفين»، هذا بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام القصيرة.