جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

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نجح فريق الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى وذلك بعدما تفوق على الإسماعيلي برباعية دون رد.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه إنبي بهدفين دون رد، وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتعادل سموحة مع الاتحاد 4-4 وفاز فيوتشر على فاركو بهدف نظيف.

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وانتصر المقاولون العرب على إسترن بهدف دون رد وتعادل الجونة مع سيراميكا كليوباترا 1-1 وفاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وتعادل غزل المحلة مع المصري البورسعيدي 1-1.

وبذلك أصبح جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

الأهلي 3 البنك 3 الزمالك 3 بيراميدز 3 المقاولون 3 فيوتشر 3 الاتحاد 1 سموحة 1 المصري 1 سيراميكا 1