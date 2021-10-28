أخبار عاجلة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

Print
جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح فريق الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى وذلك بعدما تفوق على الإسماعيلي برباعية دون رد.

وحقق نادي الفوز على منافسه إنبي بهدفين دون رد، وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتعادل سموحة مع الاتحاد 4-4 وفاز فيوتشر على فاركو بهدف نظيف.

اقرأ ايضًا: مصطفى محمد والأهلي .. جالاتا سراي يصدم الزمالك ويقرب «الأناكوندا» من الجزيرة

وانتصر المقاولون العرب على إسترن بهدف دون رد وتعادل الجونة مع سيراميكا كليوباترا 1-1 وفاز بيراميدز على المقاصة بهدفين مقابل هدف، وتعادل غزل المحلة مع المصري البورسعيدي 1-1.

وبذلك أصبح جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

الأهلي 3
البنك 3
الزمالك 3
بيراميدز 3
المقاولون 3
فيوتشر 3
الاتحاد 1
سموحة 1
المصري 1
سيراميكا 1
الجونة 1
غزل المحلة 1
مصر المقاصة 0
إسترن 0
فاركو 0
إنبي 0
طلائع الجيش 0
الإسماعيلي 0

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب