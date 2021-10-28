لايف كوتش تقدم نصائح لعلاج شكوى الزوجة من عدم الاحتواء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدير نجيب، اللايف كوتش، إن كثيرا ما تشكو الزوجات من إهمال الزوج وعدم الاحتواء، وقد يؤثر هذا الشعور تأثيرا سلبيا على العلاقة الزوجية والأسرية ومنها التوقف عن مغازلة الشريك، حيث أنه عندما يتوقف الزوجان عن مغازلة بعضهما البعض تتحول العلاقة بينهما إلى علاقة روتينية لا تحتوي على أي نوع من الإثارة، وقد تخبو جذوة الحب بينهما ويسود الفتور في علاقتهما، فالإطراء والمديح واللفتات الرومانسية لها تأثير هام في الحفاظ على حياة مليئة بالحب والسعادة.

وأضافت "نجيب"، خلال لقائها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي وشيماء السباعي ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن الصداقات ،على الرغم من أن وجود الأصدقاء أمر هام وحيوي في حياة كل من الزوجين، لكن المبالغة في التواصل معهم على حساب الواجبات الزوجية، يشكل مصدراً كبيراً للخلافات وخاصة في بداية الحياة الزوجية.

وتابعت: "الاعتقاد بوجود أدوار محددة خاصة وأنه على الرغم من أن النمط السائد في العديد من المجتمعات يقضي بتولي الرجل تأمين المال اللازم لاحتياجات الأسرة عبر العمل خارج المنزل، وتكفل المرأة بالواجبات المنزلية، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يكون قاعدة تبنى عليها الحياة الزوجية، بل يجب أن يتشارك الزوجان كل حسب مقدراته لإنجاح العلاقة الزوجية.

وأشارت هدير نجيب، إلى أن حفظ الأسرار يشكل الأسرار أحد أهم مصادر الخطر على الحياة الزوجية، فاحتفاظ أحد الزوجين بأسرار عن الآخر يؤدي إلى وقوع خلافات حادة بعد اكتشافها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نهاية العلاقة الزوجية بوقت مبكر، مضيفة أن رغبة أحد الطرفين السيطرة على كل شيء في المنزل بعد الزواج بما في ذلك الأولاد والأمور المالية والمنزل والمستقبل مما يضع حياته على المحك مع شريكه، لذا عليك أن تعمل مع شريك حياتك في سبيل احداث التوازن بينكما وتقاسم الواجبات والمسؤليات والحقوق.