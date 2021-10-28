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ماذا لو انهار سد النهضة الإثيوبي؟.. متحدث الري يفاجئ الجميع بموقف

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ماذا لو انهار سد النهضة الإثيوبي؟.. متحدث الري يفاجئ الجميع بموقف مصر ماذا لو انهار سد النهضة الإثيوبي؟.. متحدث الري يفاجئ الجميع بموقف

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تضع في الحسبان احتمالية انهيار السد الإثيوبي، حتى إذا كان هذا الاحتمال واحدًا في المليون، مشيرًا إلى أن مفيض توشكى يعتبر جزءًا من بحيرة ناصر، ومرتبط بتصريف أي كمية مياه زائدة عن سعة بحيرة ناصر.

وتابع «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «نتعامل مع احتمالية انهيار السد الإثيوبي بجدية تامة»، لافتَا إلى أن أعمال الإزالات التي تتم حاليًا على المجرى نهر النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد، تهدف لتمكين الوزارة لتمرير أي تصرفات مياه زائدة على بحيرة ناصر أو السد العالي.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الري أن الوزارة اختتمت اليوم أسبوع القاهرة للمياه بعد نجاح متميز ومشرف خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن المشاركات كانت كبيرة، خاصة أن هذا المؤتمر دولي وينظم للعام الرابع على التوالي، وهناك 1800 مشارك من 100 دولة حول العالم.

المصرى اليوم

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