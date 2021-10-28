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«مساحة شاسعة»».. أحمد كريمة: المقابر الدوبلكس حرام شرعا

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«مساحة مصر شاسعة»».. أحمد كريمة: المقابر الدوبلكس حرام شرعا «مساحة شاسعة»».. أحمد كريمة: المقابر الدوبلكس حرام شرعا

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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على انتشار ظاهرة المقابر ذات الثلاثة أدوار «الدوبلكس» على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

وقال «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «الميت عندما يدفن في التراب فهو بمثابة الطفل في الرحم، أما الميت في المقابر فسيوضع على طبقة أسمنت، وهذا ليس الأصل في الدفن، لأن قبر الإنسان بعد مماته له حرمة كحرمة داره في حياته».

ولفت إلى أن البعض قد يبيح دفن الموتى في المقابر الدورين أو الثلاثة بحكم الضرورة، معقبًا: «لا توجد ضرورة لدفن الموتى في مقابر أكثر من دور، خاصة أن مساحة شاسعة».

المصرى اليوم

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