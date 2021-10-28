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صحة سوهاج : قافلة طبية مجانية بقرية بنى واصل تعالج 1308 أشخاص

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صحة سوهاج : قافلة طبية مجانية بقرية بنى واصل تعالج 1308 أشخاص صحة سوهاج : قافلة طبية مجانية بقرية بنى واصل تعالج 1308 أشخاص

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قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن إدارة القوافل الطبية بالمديرية نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «عرب بنى واصل» بدائرة مركز ساقلتة في شرق المحافظة.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج- في تصريحات لها اليوم- أن القافلة جاءت في إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام للفئات الأكثر احتياجاَ في المجتمع، موضحة أن القافلة ضمت مجموعة من الأطباء في تخصصات مختلفة، حيث قامت القافلة بأعمالها بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وأستهدفت الكشف على المواطنين الغير قادرين وتوفير العلاج لهم بالمجان، مع اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الإحترازية.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن القافلة استمرت لمدة يومين، ووقعت الكشوف الطبية على 1308 مواطنين من أهالى القرية ما بين رجال وسيدات وأطفال، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، والجراحة العامة، وتنظيم الأسرة، والجلدية، والتحاليل طبية، والرمد والعظام»، لافتاً إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان للمرضى، وكذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم حسب كل حالة، فضلا عن تنظيم ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية، وأمراض الضغط والسكر والتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

المصرى اليوم

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