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«غرفة القاهرة» تبدأ حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح كورونا

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«غرفة القاهرة» تبدأ حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح كورونا «غرفة القاهرة» تبدأ حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح كورونا

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استضافت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسميًا صباح اليوم الخميس، حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح المستجد.

وبحسب بيان، الخميس، بدأ منتسبو وموظفو الغرفة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، والذين سجّلوا جميع بياناتهم على موقع وزارة الصحة في تلقي اللقاح.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن استضافة الحملة الطبية تأتي لمساعدة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات وموظفي الغرفة بمختلف درجاتهم الوظيفية، الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن لتسهيل الإجراءات عليهم، دعمًا لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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