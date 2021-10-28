حيثيات حبس محمد سمير طليق إيمان أبوطالب: طالبته بـ المنقولات ولم يحرك ساكنًا (مستندات)

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أودعت محكمة جنح الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار مينا فايز، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بحبس محمد سمير، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، في اتهامه بتبديد منقولات زوجته السابقة الإعلامية إيمان أبوطالب.

وقالت الحيثيات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن وقائع الدعوى في أن المدعية بالحق المدني إقامتها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمتهم، كما أعلنت للنيابة العامة تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، طلبت في ختامها الحكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، لأنه بعدد المنقولات الموضحة وصفًا وقيمة بصدر الصحيفة بقائمة المنقولات والتي يقدر إجمالها بمبلغ وقدره 755000 ألف جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف جنيه على مسيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت «جنح الدقي» في حكمها، أنه على سند من القول إنها كانت زوجته وقد استلم منها المنقولات الزوجية، ثم طلقت منه، وبمطالبته بالمنقولات مرارًا وتكرارًا لم يحرك لها ساكنًا، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، اختصمت محمد سمير لتحريك الدعوى العمومية ضده، مشيرةً إلى أنها تقدمت الشاكية بـ5 حوافظ مستندات، وأصل القائمة.