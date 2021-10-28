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قالت كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن التضخم سيكون مرتفعا لفترة أطول، لكنها أكدت أن ضغوط الأسعار لن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل في نظرة مغايرة عن التوقعات السائدة في الاسواق.

وأشارت لاجارد إلى أن المركزي الأوروبي أجرى الكثير من المراجعة الذاتية لموقفه لكنه خلص إلى أن التضخم لا يزال وضعا مؤقتا، ومن ثم فإن الاستجابة من خلال اتباع سياسات مغايرة ستكون سابقة لأوانها.

وقالت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي «بينما سيستغرق التضخم وقتا أطول للانخفاض عما كان متوقعا، فإننا نتوقع أن تنحسر هذه العوامل خلال العام المقبل.. ما زلنا نرى التضخم على المدى المتوسط أقل من هدفنا البالغ 2 %».

كما انتقدت توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، قائلة إنها لا تتماشى مع توجيهات سياسة البنك التي تقول إن المعدلات لن ترتفع حتى يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف بحلول منتصف الفترة المشمولة بالتوقعات واستقراره عند هذا المعدل.