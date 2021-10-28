رئيس وزراء باكستان يدعو المجتمع الدولي للضغط على الهند لوقف الانتهاكات في كشمير

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قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن ذكرى اليوم الأسود في كشمير الموافق 27 أكتوبر عام 1947، يعتبر إحياء ذكرى التضحيات التي لا تعد ولا تحصى التي قدمها الكشميريون وما زالوا يقدمونها وهم يقاومون الاحتلال اللاإنساني والقهر وقمع إرادتهم من قبل الهند .

وأضاف أنه كان الهدف من الاحتلال الهندي غير الشرعي قمع التطلعات المشروعة للشعب الكشميري لتقرير مستقبله بحرية، ولكن حتى بعد سبعة عقود من الحكم الوحشي لقوات الاحتلال الهندي، لا تزال إرادة الكشميريين قوية.

أوضح: «نحيي الرجال والنساء والأطفال الكشميريين على تصميمهم وشجاعتهم، والكشميريون مصدر إلهام لكل محبي الحرية في العالم، وظل نزاع جامو وكشمير على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ يناير 1948. وهو نزاع معترف به دوليًا كما أكدته العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.. وعلى الرغم من قبول الهند قرارات مجلس الأمن الدولي حين صدورها، وعلى الرغم من الالتزامات الرسمية التي قدمتها حكومة الهند إلى مجلس الأمن خرجت الهند علينا في 5 أغسطس 2019 بالإجراء الأحادي الجانب في تجاهل مطلق للقانون الدولي والمجتمع الدولى وتطلعات الشعب الكشميري ناهيك عن قرارات مجلس الأمن الدولي».

وتابع: «لسوء الحظ، فإن الهند اليوم تحكمها أيديولوجية الجناح العسكرى للحزب الهندوسى المتطرف والتي بموجبها لا مكان هناك في العالم للمسلمين أو الأقليات الأخرى. وقد أدى ذلك إلى لجوء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى طرق أكثر وحشية لقمع الأصوات الكشميريّة التي تطالب بحقها الطبيعى في تقرير المصير».

وأضاف: «لقد مر815 يومًا منذ أن فرضت الهند الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي والقيود الأخرى جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الأحادية وغير القانونية في 5 أغسطس 2019. لا يمكن وصف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الكشميريون وتشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون في مواجهات وهمية واغتصاب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وقد كشف اصدار الحكومة الهندية لقوانين جديدة للمواطنة في كشمير عن نيتها تغيير التركيبة السكانية للوادي لتغيير الحقائق الأساسية فيما يتعلق بهذا النزاع المعترف به دوليًا».

وتابع: «خلال العامين الماضيين، عارضت باكستان بشدة مثل هذه الأعمال الهندية ودعمت بشكل لا لبس فيه حقوق الكشميريين المضطهدين. أثارت باكستان قضية جامو وكشمير في كل منتدى دولى، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في المحادثات الثنائيًة مع قادة الدول وعواصم العالم المهمة.. ولأول مرة منذ 55 عامًا، يتم تداول نزاع جامو وكشمير من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قام مجلس الأمن الدولي ببحث النزاع ثلاث مرات وبالتالي فضح الادعاء الهندي الكاذب بأن هذه مسألة «داخلية» للهند».

وأضاف: «هناك مزيد من التدقيق والرقابة على الهند من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة وغيرها من هيئات حقوق الإنسان. ولكن هذا ليس كافيا. يجب أن يلتفت المجتمع الدولى للملف الخاص بانتهاكات الهند لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة والذي كشفت عنه باكستان الشهر الماضي. هناك أدلة دامغة على سلوك الهند المارق ومن هنا يتحمل مجلس الأمن مسؤولية اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ قراراته، وتمكين شعب جامو وكشمير من الحصول على حقه في تقرير المصير».

وأكد أن التسوية العادلة والسلمية لنزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن ورغبات الشعب الكشميري، لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا.

وحث المجتمع الدولي على لعب دوره في الضغط على الهند لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة على الفور، والسماح للكشميريين بتقرير مستقبلهم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.