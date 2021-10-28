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علقت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء الخميس، على تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، بشأن القضية اليمنية، مشيرة إلى أنه يضرّ بلبنان بتلك التصريحات، مطالبة من خلال حسابها بـ«إنستجرام» بإقالة جورج قرداحي من المنصب الجديد الذي يشغله.

وكتبت إليسا إن «مواقف وزير الإعلام اللي الكل تبرأ منها وما بتعكس صورة لبنان أو علاقاتو مع الخارج، ما بتستدعي إقالة الوزير؟ قدي بدنا نبقى رهينة تصريحات غير مسؤولة تضر بمصالح بلدنا؟».

كانت الفنانة إليسا أثارت الجدل خلال الأيام الماضية حول ارتداء واق للرصاص قد تسببت في غضب وانتقادات من قبل جمهورها العراقي، لذلك خرجت الفنانة اللبنانية لتنفي ذلك، وموضحة حقيقة ما حدث.

وقالت إليسا عبر تغريدة بحسابها الشخصي عبر موقع التغريدات «تويتر»: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبهم وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واق ولا لغيره وكل هالكلام سخيف وما له أي مصداقية».

وأضافت: «ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيره وكل هالكلام سخيف وما له أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني متل بأي بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما له أساس من الصحة».