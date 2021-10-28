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وكالات: تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين في سوريا

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وكالات: تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين في سوريا وكالات: تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين في سوريا

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وأوضح مصدر الوكالة أن التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة التأهب القتالي التام، تلبية لتوجيهات من أنقرة، قائلا: «الاستعدادات انطلقت لشن عملية عسكرية، وبهذا الخصوص تم تقسيم الوحدات المسلحة كي تعمل على عدة اتجاهات في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي مدينتي مارع وأعزاز وقرب مطار منغ العسكري في محيط مدينة منبج، وكذلك عند الحدود مع القامشلي والحسكة».

وفقا لبيانات المصدر، تستعد الفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة لشن عمليتين عسكريتين في آن واحد، إحداهما في محافظة إدلب بغية دعم التشكيلات المسلحة المتواجدة هناك والثانية في شمال شرقي البلاد ضد «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية.

وردا على سؤال عن موعد بدء هذه الحملة العسكرية الجديد، قال المصدر إنها قد تطلقان «بشكل مفاجئ في أي لحظة»، مرجحا في الوقت نفسه أن ذلك لن يحدث قبل اللقاء المتوقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة غلاسكو الإسكتلندية مطلع نوفمبر.

ويأتي هذا الخبر على خلفية بوادر عملية تركية جديدة في سوريا. وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم بأنه يتعين على تركيا «فعل ما يلزم»، محملا الولايات المتحدة وروسيا المسؤولية عن عدم الوفاء بوعودهما بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود.

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