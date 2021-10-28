غداً.. جامعة سوهاج تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر

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تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، غداً الجمعة، ندوة تثقيفية بعنوان «رجال صنعوا النصر»، ضمن فعاليات إحتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر العظيمة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال إن الإحتفالية ستقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، في تمام الساعة السابعة مساءً، لافتاَ إلى أنه ضمن فعاليات الندوة، سيتم تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة، عرفانًا من الجامعة بفضل تضحيات أبطال الحرب الذين حققوا النصر وأعادوا للوطن كرامته وهيبته بين شعوب العالم.