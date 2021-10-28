أخبار عاجلة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غداً.. جامعة سوهاج تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر

Print
غداً.. جامعة سوهاج تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر غداً.. جامعة سوهاج تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، غداً الجمعة، ندوة تثقيفية بعنوان «رجال صنعوا النصر»، ضمن فعاليات إحتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر العظيمة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال إن الإحتفالية ستقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، في تمام الساعة السابعة مساءً، لافتاَ إلى أنه ضمن فعاليات الندوة، سيتم تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر المجيدة، عرفانًا من الجامعة بفضل تضحيات أبطال الحرب الذين حققوا النصر وأعادوا للوطن كرامته وهيبته بين شعوب العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية