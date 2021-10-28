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مياه سوهاج : نستهدف 90 مدرسة بالمحافظة لتوعية الطلاب

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مياه سوهاج : نستهدف 90 مدرسة بالمحافظة لتوعية الطلاب مياه سوهاج : نستهدف 90 مدرسة بالمحافظة لتوعية الطلاب

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إن الشركة تستهدف خلال هذا العام الدراسى 90 مدرسة تتنوع ما بين رياض أطفال وإبتدائي وإعدادي وثانوي بجميع مراكز المحافظة للتوعية بقضايا المياه.

وأوضح عبدالغفار- في تصريحات اليوم- أن حملات التوعية بالمدارس تتم من خلال عدة أنشطة، تتمثل في مسابقات مائية، ومسرح عرائس، والتوعية من خلال طابور الصباح، ورحلات تعريفية لزيارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتكوين مجموعات أمين المياه بالمدارس، وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه، مؤكداً أن الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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