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ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

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ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في الأقصر

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شهد محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، الندوة التثقيفية بعنوان العبور للمستقبل، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، التي تنظمها جمعية المصري بالأقصر، بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة وجمعية أنا مصري بقنا.

حضر الندوة الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر واللواء أركان حرب ناجي شهود، احد ابطال حرب اكتوبر ومساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق،، ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور يوسف الورداني، نائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والنائبة نجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ورئيس جمعية انا المصري بقنا، وعدد من أبطال حرب أكتوبر. وبدأت فعاليات الندوة، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم.

أعرب نائب المحافظ عن اعتزازه وجميع المصريين بذكري نصر أكتوبر المجيدة معبرا عن فخره واعتزازه بتضحيات أبطال اكتوبر وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع.

واشار إلى أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم خلده التاريخ وهو انتصار لعزة وكرامة المصريين مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في صون مقدرات الوطن وحماية أراضيه وكذلك اجهزة الشرطة ودورها في حفظ الأمن.

المصرى اليوم

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