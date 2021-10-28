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شهدت أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس، 28 أكتوبر2021، تراجعا محدودا سواء عالميا أو محليا، بسبب ضعف الاقبال عليه مع ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار، وتراجع سعر الذهب عالميا، قبل اغلاق البورصة بقيمة تتراوح مابين 3 و5 دولار فقط، واستجاب سعر الذهب في مصر للتراجع العالمى وانخفض سعر الذهب بقيم من 2 إلى 4 جنيه .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة التي تقدمها للقراء والمتابعين، للتيسير على المواطنين الذين يرغبون في شرائه سواء للاستثمار أو الادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى 895 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنو دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر 784 جنيها، والذى يشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا 672 جنيها وهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وسجل سعر الجنيه الذهب 6272 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

انخفضت أسعار الذهب عالميا مع قرب نهاية التعامل في البورصة، بسب تراجع الطلب عليه، وارتفاع مؤشر الدولار، مع وجود شهية ضعيفة للمخاطرة بين المستثمرين ولكن ظل سعر الذهب مستقرا أعلى من 1800 دولارا للأوقية.

وعلى الصعيد نفسه أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمى، أن اطلب العالمى على المعدن الأصفر انخفض بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، كما أشار التقرير إلى انخفاض الطلب على الذهب خلال الثلاث شهر المنتهية في سبتمبر الماضى بنسبة 7%، وانخفض الطلب الاستثمارى على الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 53% .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع نهاية التعاملات في البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 795.88 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 909.58 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 682.18 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،801.22 $ .

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