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لقاء الخميسي تروج لحكاية «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر»

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لقاء الخميسي تروج لحكاية «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر» لقاء الخميسي تروج لحكاية «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر»

لاقتراحات اماكن الخروج

روجت الفنانة لقاء الخميسي، لأحدث أعمالها الفنية، وهي حكاية «حتة من القمر»، إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل«زي القمر»، ومن المقرر عرضه على قناة cbc.

ونشرت «الخميسي»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: «حتة من القمر انتظروني على قناة cbc».

ويعرض حاليا للقاء الخميسي، مسلسل «إجازة مفتوحة»، ويشاركها البطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، وملك قورة، صبا الرافعي وغيرهم من نجوم الفن، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

المصرى اليوم

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