المركزي اليمني يوقف نشاط مزيد من شركات الصرافة في عدن والريال يعاود الهبوط

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قال البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الخميس إنه أوقف نشاط عدد آخر من شركات الصرافة بينها اثنتين من أكبر المنشآت المصرفية والمالية في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد.

وذكر البنك في بيان أنه أوقف سبع شركات ومنشآت صرافة، بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتها وأنشطتها وضبط مخالفتها، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوقف البنك المركزي عشرات شركات الصرافة المحلية منذ مطلع الشهر الجاري وبلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 80 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون وتعليمات الصرافة.

تأتي إجراءات المركزي اليمني المستمرة في وقت عاود فيه الريال اليمني الهبوط لأدنى مستوى مساء اليوم الخميس أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الموازية بمدينة عدن، بعد أيام قليلة من استعادته بعضا من قيمته.

وذكر صرافون في عدن لرويترز، أن قيمة الريال اليمني سجلت مساء الخميس 1330 ريالاً للدولارالواحد للشراء و 1350 ريالاً للبيع بعد ما كان عند 1270 ريالا للدولار الواحد الثلاثاء.

وأصدرت الحكومة اليمنية والبنك المركزي خلال هذا الشهر عدة قرارات وإجراءات اقتصادية عاجلة لوقف التدهور الحاد والمستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وقالت إنها شرعت في تنفيذها.

لكن تلك الاجراءات لم تؤت ثمارها ولم يلمسها المواطن لوقف الانهيار المتواصل والمتسارع في ظل موجة غير مسبوقة من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.