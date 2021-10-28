طرح البوسترات الرسمية لفيلم «فرق خبرة ».. هذا موعد عرضه بدور السينما

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أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن موعد طرح فيلمه الجديد الذي يحمل أسم «فرق خبرة»، بالسينما بدور العرض، والذي تشاركه البطولة كل من الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وهدى المفتي.

ونشر «الشرنوبي»، صور بوسترات الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقًا عليها، قائلاً «فرق خبرة بدور العرض يوم الأربعاء ٣ نوڤمبر.. مستنينكم».

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ شريف نجيب وﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتب شريف نجيب، بطولة الفنانين هدى المفتي، محمد الشرنوبي والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة.