السفير الأمريكي: ندعم موسيقى الجاز فيما تعرف بـ «دبلوماسية الجاز»

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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة دعمها هذا العام 3عروض جاز أمريكية في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز لتحقيق التواصل بين الفنانين الأمريكيين والمصريين وعشاق موسيقى الجاز، مع فنانين عالميين آخرين. كما سيعرض المهرجان فيلمين وثائقيين أمريكيين ويناقش المهرجان أيضا تاريخ دبلوماسية الجاز.

وقال السفير الأمريكي جوناثان كوهين تأكيدا على للمشاركة الأمريكية في المهرجان إن السفارة الأمريكية تدعم مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز هذا العام من خلال رعاية الموسيقيين الأمريكيين الزائرين امتداد لانخراطنا عبر دبلوماسية الجاز والذي يرجع إلى 6عقود منذ الزيارة التاريخية لمصر التي قام بها موسيقى الجاز الشهير لويس أرمسترونج .«

وستقدم فرقة ICX Jazz عروضها في الليلة الافتتاحية لمهرجان القاهرة لموسيقى الجاز في مركز التحرير الثقافي غدا، وهم عازفون موهوبون من الجامعات الأمريكية. وسيتبع ذلك حفل موسيقي السبت ستقدمه فرقة AJOYO لموسيقى الجاز الأمريكية المؤلفة من 6 أعضاء بمركز التحرير الثقافي. وفي يوم الأحد سيعزف الدكتور أيمن فانوس، الفنان المعروف، مع عازفة التشيلو العالمية الشهيرة فرانسيس ماري أوتي.

وستشارك الفرق الثلاث في فصول تعليمية وورش عمل لطلاب الموسيقى وعشاق موسيقى الجاز. بالإضافة إلى ذلك، ستعقد فرقة AJOYO ورشة عمل لطلاب برنامج أكسس، وهو برنامج منح دراسة اللغة الإنجليزية الأول في السفارة الأمريكية لصغار الشباب المصريين.

كما ستقوم فرقتان من الفرق الأمريكية برعاية السفارة بزيارات إلى المدن المصرية الأخرى خارج القاهرة. حيث تقوم AJOYO بإجراء ورشة عمل في الإسكندرية بينما ستقدم فرقة ICX Jazz عرضًا في المنيا.