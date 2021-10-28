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الجيزة : غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

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الجيزة : غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام الجيزة : غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

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أعلنت محافظه الجيزة عن أستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وتشير محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدا في المنزل المؤدي لشارع مراد من أعلي بواقع غلق عدد «١» حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعه الموافق ٢٩ / ١٠ /٢٠٢١ حتي الساعة الخامسة صباح يوم الاحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار «٢٤» ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعه الميدانية للأعمال وإتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية

المصرى اليوم

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