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طلال أبو غزالة: وعود بايدن لم تتحقق.. ولا أرى انتهاء كورونا قريباً

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طلال أبو غزالة: وعود بايدن لم تتحقق.. ولا أرى انتهاء كورونا قريباً طلال أبو غزالة: وعود بايدن لم تتحقق.. ولا أرى انتهاء كورونا قريباً

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قال المفكر الاقتصادي العالمي طلال أبوغزالة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينفذ وعوده التي قالها في اجتماع مجموعة الدول السبع بشأن منح دول العالم 100 مليار مصل للوقاية من كوفيد 19، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع القضاء على الفيروس قريبا.

وقال «أبوغزالة» في برنامج «شر البلية» عبر فضائية TeN المصرية، مساء اليوم الخميس، أن العالم أمامه «تاريخ مفتوح لمحاولة القضاء على »، متابعا: «لم أعد متفائلاً، ولا أرى أفقاً في الوقت الحالي لنهاية هذا الوباء الصعب».

وانتقد «أبوغزالة» وعود جو بايدن الرئيس الأمريكي، بشأن منح مصل كورونا للدول المحتاجة، مضيفا: «ما يضحك في هذا الموضوع نسمع الأخبار الحلوة من هناك، ومن ثم نجد أنفسنا مضحوك علينا، وحينما اجتمع الكبار السبعة في بريطانيا وأعلنوا أخباراً صاروخية بأن الإبداع الطبي والتقني استطاع أن يخرج لنا أمصال وبدأت تحقق الحلول بالقضاء على كورونا، وقتها قال بايدن حرفياً أننا نشكر عمال ومصانع الدواء في أمريكا الذين يعملون ليل نهار من أجلنا وعبر بعاطفية عن فضلهم على البشرية كلها».

وتابع: «كنا نتفائل بأن ما يقومون به ليل نهار سينتقل للدول المحتاجة وليس للدول التي استطاعت أن تنتج هذه اللقاحات مثل بريطانيا وغيرها من الدول السبعة، وقتها وعد بايدن بأن أمريكا ستتبرع بـ 500 مليار مصل، تقدمها لمجموعة السبع الكبار و100 مليار مصل لكل الدول المحتاجة، ولكن هذا لم يحدث لوقتنا هذا، منظمة الصحة العالمية قالت بأن أقل من 5 % من الدول فقط خارج مجموعة السبع حصلت على اللقاح، من هنا نقول أن هذه الأخبار التي كانت سعيدة ورنانة لم يتحقق منها شيء».

المصرى اليوم

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