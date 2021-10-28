مصممة الأزياء نسيبة حافظ: الأخضر والطوبي والسماوي ألوان موضة شتاء 2022

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قالت مصممة الأزياء نسيبة حافظ إن الوان الموضة لشتاء 2022 ستتنوع ما بين الأخضر الزيتوني والسماوي والاصفر، منوهة بان بشاير التصاميم لهذا الموسم بدأت بالفعل من خلال العروض التي تقدمها بيوت الازياء العالمية وكذلك المصممين العرب.

وأضافت نسيبة حافظ، غن اللون الأخضر الزيتوني سيكون مفاجاة هذا الموسم، حيث أن بيوت الازياء أهملته لسنوات، لافتة إلى أن ذلك اللون يتلائم مع كافة المناسبات، ويمكن استخدامه باكثر من شكل سواء قمصان او جواكيت وأيضا التنانير والسترات.

وبالنسبة للون السماوي، قالت مصممة الأزياء نسيبة حافظ، إن هذا اللون يتكرر في كل موسم، ومن الألوان الشهيرة في الشتاء حيث يعطي شعورا بالحيوية والاناقة ويعطي مظهرا جذابا لمن ترتديه.

أما اللون الطوبي، فهو من الألوان الشائعة أيضا في فصل الشتاء، ويعطي إحساسا بالدفء، ويناسب فترة النهار بشكل شائع، ويمكن مزجه على العديد من القطع الاخرى التي تعطي مظهرا براقا ومريحا.

ولفتت مصممة الأزياء نسيبة حافظ، إلى أن من ألوان الشتاء الشائعة لهذا الموسم هو اللون الوردي، الذي يتسم بالنعومة والرقة، ويمكن مزجه مع العديد من القطع ويعطي طلة انثوية براقة وملفتة بشكل كبير.

وتابعت نسيبة حافظ، يأتي اللون الأحمر الغامق الذي يناسب فصلي الخريف والشتاء، ويعد اختيارا مناسبا للمعاطف، والفساتين والبدل، والسترات بأشكالها المختلفة.

أما اللون الرمادي فهو اساسي في فصل الشتاء، وهو متكرر كل موسم شتاء ولا غنى عنه يعطي احساسا بالدفء والأنوثة فضلا عنه انه يعزز من الثقة بالنفس لمن ترتديه بحسب المصممة نسيبة حافظ.

ونصحت مصممة الأزياء نسيبة حافظ بالتروي في اختيار الملابس لكل موسم وعدم الشراء دفعة واحدة حيث تطرح بيوت الازياء والمصممين تشكيلات متنوعة على مكدار الموسم.

وشدد ت على ضرورة اختيار ما يناسب كل فتاة وما يناسب عمرها ليعطي لها طلة حقيقية غير متكلفة، حتى لا تظهر بشكل مختلف على غرار الحقيقة، منوهة بأن لون اللملابش يجب أن يكون متوافقا مع لون البشرة.