غلق جزئى لكوبرى الساحل 3 أيام (تعرف على الاتجاهات)

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أفادت محافظة الجيزة عن القيام بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع كوبرى الساحل في الإتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم غلق مطالع الكوبرى بالإتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئياً) لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ 12 من صباح غدِ الجمعة الموافق 29/10/2021 وتنتهى في الساعة الــ 5 من صباح الأحد الموافق 31/10/2021 على مدار الــ 24 ساعة ودون تعطيل لحركة المرور.

أوضحت أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ونشر الخدمات المرورية بنطاق الأعمال لتسيير الحركة المرورية.