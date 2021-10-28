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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في كفر الشيخ

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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في كفر الشيخ السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في كفر الشيخ

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثالثة»، حضوريًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 أعوام، لاتهامه بخطف طفل لم يتجاوز عمره 12 عامًا بالتحايل، وهتك عرضه، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم.
تعود التفاصيل إلى يوم 14 أكتوبر 2020، عندما وجه اتهامًا «م.ع»، 23 عامًا، عامل، بخطفه بالتحايل طفل لم يتجاوز عمره 12 عامًا، بأن استدرجه إلى إحدى الأماكن بالطريق العام الخالية، وهتك عرضه، وحسر عنه ملابسه، وارتكب جريمته محدثًا بعض الإصابات فيه جراء هتك العرض.

المصرى اليوم

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