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أحمد كريمة عن زرع كلى خنزير بالإنسان: «من يقبل لقاء الله وهو يحمل عضوا نجس؟» ()

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أحمد كريمة عن زرع كلى خنزير بالإنسان: «من يقبل لقاء الله وهو يحمل عضوا نجس؟» (فيديو) أحمد كريمة عن زرع كلى خنزير بالإنسان: «من يقبل لقاء الله وهو يحمل عضوا نجس؟» ()

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زراعة كلى الخنزير في جسم الانسان محرم شرعًا، مشيرًا إلى ان لحوم الخنزير وشحومه تحرم أن تدخل في جوف الآدمي، معقبًا: «فين الشخص اللي هيسمح يحمل عضو نجس، ويقابل به الله عز وجل».

وتساءل «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس،: عن المراكز البحثية الإسلامية التي تقوم بأبحاث تتوافق مع الشرع، معقبًا: «نحنو نعاني من العجز، ونلهث وراء الآخرين».

ولفت إلى أن كلى الخنزير التي زرعت في جسم الإنسان بامريكا معالجة جينينًا، لافتَا إلى ضرورة الوقوف أمام شرع الله، لان هناك نص قرآني يحرم الحنزير ولا يمكن.

المصرى اليوم

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